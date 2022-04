Strijd om topscorerstitel ligt nog open: Thijs Dallinga, Thomas Verheydt of toch weer Robert Mühren?

Keuken Kampioen DivisieFC Volendam lijkt FC Emmen te vergezellen naar de eredivisie, maar met nog drie speelrondes te gaan ligt de strijd om de topscorerstitel in de Keuken Kampioen Divisie nog volledig open. Thijs Dallinga (Excelsior, 31 goals) voelt de hete adem van Thomas Verheydt (ADO, 29) en Robert Mühren (Volendam, 27) in zijn nek.

Dat het op de topscorerslijst nog zo spannend zou worden, was halverwege het seizoen bijna ondenkbaar. Dallinga, dé revelatie van de eerste competitiehelft, ging de winterstop in met 25 doelpunten achter zijn naam. Mühren (19) en Verheydt (16) volgden toen nog op gepaste afstand.

Maar waar Dallinga in 2022 ineens een stuk lastiger tot scoren kwam, bleef met name het Haagse fenomeen Verheydt vriend en vijand verbazen. Na zijn twee goals deze week in het inhaalduel met PSV is de 30-jarige ADO-spits inmiddels de voornaamste concurrent van de 21-jarige Groninger, die na Piet den Boer, Erik Tammer, David Connolly en Lars Veldwijk de vijfde Excelsior-speler kan worden die zich tot topscorer van de eerste divisie kroont.

Volledig scherm Thijs Dallinga juicht na zijn 31ste goal van het seizoen, de 2-0 tegen Helmond Sport. © Pro Shots

Ook voor Verheydt zou de topscorerstitel een mooie bekroning zijn. Hij is bezig aan het productiefste seizoen uit zijn loopbaan. De Hagenaar maakte vorig seizoen 20 goals voor Almere City, maar dat persoonlijk record heeft hij nu al verpulverd.

Unieke trilogie

Maar vlak ook Mühren nog niet uit. De 32-jarige goalgetter kan een unieke trilogie voltooien. Vorig seizoen werd hij als spits van KKD-kampioen Cambuur topscorer met liefst 38 goals en een jaar eerder – in het door corona vroegtijdig afgebroken seizoen 2019/2020 – was hij eveneens de beste schutter met 26 doelpunten.

Volledig scherm Robert Mühren is de gevierde man na zijn goal tegen Jong Ajax. © Pro Shots / Vincent de Vries

Mühren kan na Peter van Velzen (SVV en RKC) en Jack Tuijp (Volendam) de derde speler worden die drie keer de topscorerstitel in de eerste divisie verovert. Hij zou de eerste zijn die dat drie jaar op rij doet.

De Volendammer is op het één na hoogste niveau in Nederland sowieso een klasse apart. Mühren werd in het seizoen 2013/2014 met 25 goals voor Volendam al een keer derde op de topscorerslijst achter Lars Veldwijk (Excelsior, 30) en Ruud Boymans (Willem II, 27). Bij AZ, Zulte Waregem, Sparta en NAC kwam hij daarna niet meer in de dubbele cijfers.

Volledig scherm Robert Mühren werd vorig seizoen met 38 goals topscorer van de KKD. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Dat lukte hem pas weer toen hij in 2019 bij Cambuur terugkeerde in de Keuken Kampioen Divisie. Sindsdien speelde hij precies 100 competitiewedstrijden, waarin hij 91 keer scoorde. In totaal staat Mühren nu op 149 goals in de eerste divisie. De spits zou morgen in Den Bosch dus de promotie van Volendam kunnen vieren met een jubileumtreffer.

Programma Excelsior

22 april: Jong AZ (thuis)

29 april: VVV (uit)

6 mei: NAC (thuis)

Programma ADO Den Haag

24 april: Jong FC Utrecht (thuis)

29 april: Almere City (thuis)

6 mei: FC Emmen (uit)

Programma FC Volendam

22 april: FC Den Bosch (uit)

29 april: FC Dordrecht (uit)

6 mei: FC Eindhoven (thuis)