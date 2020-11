Succes aan de Rijn: maar heeft Vitesse ook een lange adem?

Een recordreeks van zeven zeges in acht duels. Slechts vijf goals tegen. En landelijk lof voor aanstekelijk voetbal. Vitesse geldt als surprise in de eerste maanden van de competitie. Maar in Arnhem wordt al te veel enthousiasme vakkundig de kop ingedrukt. Niemand die een druppel titelkoorts laat zien. ,,We genieten van het moment en meer niet”, stelt trainer Letsch. De Duitser is de architect van het prille succes. De vraag is nu of Vitesse dit volhoudt. Tegenover kracht staat altijd ook kwetsbaarheid.