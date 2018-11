Superjaar Virgil: van toptransfer via CL-finale naar heldenrol bij Oranje

In de nieuwe Nations League zag aanvoerder Van Dijk Oranje gekoppeld worden aan grootmachten Frankrijk en Duitsland. Nadat in de eerste groepswedstrijd nipt werd verloren van Frankrijk, verraste Nederland op 13 oktober vriend en vijand door Duitsland met 3-0 te verslaan. Van Dijk tekende voor de 1-0: hij tikte de bal uit een rebound binnen nadat Ryan Babel de lat had geraakt. ,,Het is mooi dat we hebben gewonnen. We zijn er nog lang niet, maar ik voel dat we op de goede weg zijn. We winnen met 3-0, als je dat voor de wedstrijd had gezegd had niemand ons geloofd. We moeten hiervan genieten, maar we zijn er nog niet”, zei hij na de wedstrijd.