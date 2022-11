Supporters FC Utrecht en Volendam met elkaar op de vuist, onderlinge irritatie bij Utrechtfans groeit

Oproep | Deel jouw mooiste herinne­ring aan bondscoach Louis van Gaal in tekst of foto

Iedereen heeft zo wel zijn herinneringen aan Louis van Gaal, die als bondscoach van het Nederlands elftal bij het WK voetbal aan zijn laatste kunstje begint. Heb jij hem wel eens ontmoet en daar mooie foto's van gemaakt? Of heb je een mooie anekdote over een ontmoeting met Louis van Gaal? Laat het ons weten. Wij maken een selectie uit het aantal reacties en bundelen deze in een verhaal voorafgaand aan het wereldkampioenschap in Qatar.

11 november