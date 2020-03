Supporters grijpen snel de macht in voetballand

Daniëlle van de Donk uit Valkens­waard in tranen van het veld bij Oranje na enkelbles­su­re

7 maart Daniëlle van de Donk is zaterdagavond geblesseerd uitgevallen in het duel van Oranje met Canada (0-0). De middenvelder uit Valkenswaard werd geraakt aan haar enkel en kon niet meer verder. Van de Donk moest in tranen het veld verlaten.