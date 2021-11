Supporters misdragen zich weer: ‘Het lijkt wel alsof we een beetje doorgeslagen zijn in Nederland’

‘Losgeslagen’

FC Utrecht sprak zich kort na de wedstrijd hard uit voor de camera van ESPN. ,,Dit is een grote nederlaag voor FC Utrecht, ik vind het echt heel treurig wat er hier gebeurd is. Het lijkt wel alsof we een beetje losgeslagen zijn in Nederland de laatste tijd. We hebben hele goede supporters, voor een groot gedeelte tenminste. Maar ook wij hebben er helaas een paar mafkezen tussen zitten, die zo’n avond verzieken voor het grootste deel hier. Ik zie ook kleine kinderen op de tribune die helemaal van slag raken door al dat vuurwerk. Het is heel treurig allemaal", zei Janssen, die zelf in de fout ging bij de 1-0 van Vitesse, dat uiteindelijk met 2-1 won in een wedstrijd die liefst 103 minuten duurde. ,,Ik vraag me echt af hoe je in godsnaam met zo veel vuurwerk in een stadion kan komen. Die Duitse jongens van Vitesse vroegen zich af wat er in godsnaam in Nederland aan de hand is, die weten niet wat ze meemaken.”