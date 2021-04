Supporters snappen er niets meer van: ‘Beslissing niet uit te leggen’

Vanzelfsprekend had de supportersvereniging van Ajax graag gezien dat bij de ‘kampioenswedstrijd’ tegen Emmen zondag publiek in de Johan Cruijff Arena aanwezig had mogen zijn. Al was het alleen maar uit preventief oogpunt. ,,Als we 7500 geteste mensen hadden kunnen toelaten in het stadion was dat een betere oplossing geweest”, zei Nagtzaam, de directeur. De overheid liet donderdag weten dit niet toe te staan.



Nu kan hij moeilijk inschatten wat er gaat gebeuren. ,,Moeten wij oproepen om thuis te blijven? Dat ligt niet in onze macht”, zegt Nagtzaam. ,,Niet dat we onze handen ervan af trekken, maar we willen geen al te grote broek aantrekken. Op Koningsdag hebben de burgemeesters van de grote steden de mensen opgeroepen om thuis te blijven en dat is ook niet helemaal gelukt. Je kon over de hoofden heen lopen. Ik had niet verwacht dat het zo uit de hand zou lopen. We zitten in een unieke situatie. Dit is nooit eerder voorgekomen. Eén ding staat bij ons voorop: iedere fan is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag.”



,,Wij zullen niet de oproep doen ergens een kopje koffie te gaan drinken”, vervolgt Nagtzaam. ,,En als fans besluiten iets te gaan doen hoop ik van ganse harte dat ze alle maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in acht nemen. Ik had onze burgemeester graag toegewenst dat we het anders hadden kunnen oplossen. Nog steeds gaan we graag in gesprek.”



Onlangs promoveerde Cambuur naar de eredivisie. Fans verzamelden zich massaal buiten het stadion, omdat ze binnen niet welkom waren. Nagtzaam: ,,Ik wil graag een groot compliment geven aan de burgemeester van Leeuwarden. Die heeft dit met zachte hand opgelost. Ik hoop dat onze burgemeester dat ook doet.”