Supporterscollectief ziet niets in Beneliga: ‘Voetbalcultuur wordt overboord gegooid’

,,We lopen hier niet warm voor”, zegt voorzitter Matthijs Keuning van het Supporterscollectief Nederland, waarbij supportersverenigingen van vrijwel alle betaaldvoetbalclubs zijn aangesloten. ,,Onze voetbalcultuur wordt overboord gegooid bij zo’n ‘fusie’. De eredivisie heeft het imago van een competitie met leuk voetbal en goede spelers. Een competitie waarin NAC wel eens kan winnen van PSV en FC Emmen van Ajax. We begrijpen echt niet dat je dit imago overboord zou gooien door te fuseren met België, waar de competitie door omkoping en andere gekke zaken een ander imago heeft. Bovendien, in kleinere sporten is zo’n fusie al mislukt.”

Het Supporterscollectief heeft bij de KNVB aangegeven graag te willen meepraten. Onder voetbalfans komt een onderzoek om het draagvlak te peilen. Binnen de supportersorganisatie is de Beneliga al besproken. ,,De gezamenlijke conclusie was: dit willen we niet. Als het doel is om de kwaliteit van het voetbal te verbeteren, dan zijn daar tal van andere manieren voor. Zorg eerst eens voor een ‘open’ voetbalpiramide en dat clubs elkaars jeugdopleiding niet kunnen leeghalen. We hebben echt geen Belgische clubs nodig om de weerstand te vergroten. Het Nederlandse voetbal is als ‘merk’ veel sterker dan België.”