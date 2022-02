‘Supportersgedrag bij Utrecht-Vitesse was krankzinnig en bloedirritant’

Een gestaakte wedstrijd, modderpoelen op het veld, Hans Kraaij als oorlogsverslaggever, het salarishuis van Ajax en de zoektocht van PSV. Het is een greep uit de onderwerpen die vandaag voorbij komen in de AD Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff neemt aan de hand van vier stellingen het weekend door met Mikos Gouka en Sjoerd Mossou.

FC Utrecht-Vitesse werd ontsierd door een groep supporters. Enkele Vitesse-aanhangers gooiden vuurwerk in het vak bij de Utrechtse supporters. Het duel werd tijdelijk gestaakt, hervat, stilgelegd en afgemaakt. De stelling is dat dit het einde van het eindvak is. ,,Ben ik het niet mee eens’’, reageert Sjoerd Mossou. ,,Dan moeten de goeden weer lijden onder de kwaden. Maar ik snap de discussie wel. Het begint een oeverloos verhaal sinds supporters terug zijn in het stadion na corona. De kern van het probleem is, volgens mij, de cultuur onder een groep supporters. Ze vinden zichzelf belangrijker dan het voetbal. En dat is bloedirritant.’’

De spagaat van Ajax

Bij Ajax zat Ryan Gravenberch op de bank. Het is voor Mossou en Gouka ook reden om door te praten over de aflopende contracten bij de Amsterdammers en waarom spelers als Gravenberch en Mazraoui naar het buitenland willen. ,,Ajax is op een gegeven moment hele hoge salarissen gaan betalen. Je haakt met jongens als Tadic en Blind dan aan bij de Premier League. Maar spelers als Mazraoui en Gravenberch zien dat ook. Die gaan dan ook hoger in de boom zitten bij contractonderhandelingen. Ajax moet dan steeds de afweging gaan maken of een rechtsback als Mazraoui dat hoge salaris moet krijgen. Het doet ook wat in je selectie en je salarishuishouding. Moeilijk hoor.’’

In Eindhoven zoeken ze een trainer voor komend seizoen of hebben ze die al gevonden? Gouka: ,,Philip Cocu is ineens wel heel zichtbaar in Eindhoven. Het lijkt me dat hij wel zin heeft in de klus bij PSV. Als PSV dat ook wil hebben ze zo een trainer gevonden. Of ga ik dan te snel?’’

,,Het is een soort rituele dans hè’’, vult Mossou aan.

Gouka: ,,Als je intentie is om Van Nistelrooy nog iets meer tijd te geven om hoofdtrainer te worden op termijn, dan is Cocu een prima tussenoplossing.’’

,,Peter Bosz zou beter passen qua trainersfilosofie met Schmidt’’, vindt Mossou. ,,PSV heeft twee jaar geleden gekozen voor een bepaalde manier van spelen en daar ook de spelers bij gehaald. Dan past Bosz beter dan Cocu.’’

