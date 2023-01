Sven Mijnans definitief naar AZ, Sparta overweegt in laatste uren vervanger te halen

Nijkamp liet gisteren weten zo snel mogelijk uitsluitsel te willen over de verkoop van Mijnans, zodat hij mogelijk nog zou kunnen toeslaan op de transfermarkt. Logischerwijs komt er dan een speler op huurbasis.



In de laatste uren van de window houdt Nijkamp oren en ogen open voor een last minute-versterking, een aanvallende middenvelder of aanvaller, maar het is niet honderd procent zeker dat er voor middernacht een nieuwe speler in het shirt van Sparta staat. In dat geval maken de Rotterdammers het seizoen met de huidige groep af. Patrik Wålemark (21) van Feyenoord was in beeld, maar volgens Nijkamp heeft de Zweed besloten om op Zuid te blijven en daar voor zijn kans te gaan.