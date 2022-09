Swingend Feyenoord droogt Sturm Graz af en tankt vertrouwen voor topper tegen PSV

Feyenoord opende al in de negende minuut de score, uit een ingestudeerde vrije trap. Orkun Kökcü stuurde aan de rechterkant Alireza Jahanbakhsh diep. De Iraniër leek een voorzet te willen geven, maar hij zag de bal direct in het doel verdwijnen achter keeper Jörg Siebenhandl.

Feyenoord liep in de 31e minuut verder uit. Verdediger David Hancko zette de aanval aan de linkerkant van het strafschopgebied zelf op en stond daarna, op aangeven van Jahanbakhsh, op de juiste plaats om te scoren. De thuisploeg drukte door. Oussama Idrissi gaf de bal in de 34e minuut met een hakbal mee op Marcos López, die vervolgens spits Danilo in stelling bracht: 3-0. Jahanbakhsh zorgde voor de ruststand van 4-0. Zijn schot, in de 41e minuut, werd van richting veranderd waardoor Siebenhandl kansloos was.

Jahanbakhsh dacht in de beginfase van de tweede helft zijn derde treffer te maken, maar de bal bleek even daarvoor over de achterlijn te zijn geweest. Via invaller Santiago Gimenez werd het toch nog 5-0. De Mexicaanse aanvaller stond pas net in het veld toen hij halverwege de tweede helft doel trof. Idrissi maakte de avond voor Sturm Graz met de 6-0, via de binnenkant van de paal, nog pijnlijker.