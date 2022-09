Swingend Sparta heeft geen kind aan FC Volendam

In een aantrekkelijke openingsfase kregen beide ploegen al snel kansen om de score te openen. Allereerst waren de bezoekers gevaarlijk via Robert Mühren, wiens inzet werd gepareerd door Nick Olij. Diezelfde Olij voorkwam even later opnieuw dat Volendam op een vroege voorsprong kwam nadat Henk Veerman in het zestienmetergebied de trekker overhaalde.

Het was het voor Sparta het signaal om eveneens uit de schulp te kruipen. Tobias Lauritsen had de Rotterdammers op voorsprong moeten schieten, maar wist de bal in een één-tegen-één situatie niet langs Filip Stankovic te krijgen. De doelman van Volendam bracht vervolgens ook redding op een kopbal van Shurandy Sambo en een afstandspoging van Younes Namli, die de voorkeur kreeg boven Sven Mijnans.

Vito van Crooij

Een snelle counter was Volendam - Stankovic incluis - echter te machtig. Waar Nick Olij voor Sparta dit seizoen al meermaals van belang was met knappe reddingen, was het ditmaal aan zijn snelle uittrap over de Volendam-defensie te danken dat Vito van Crooij alleen op het vijandelijke doel kon afgaan. De aanvaller bleef koel en tekende andermaal voor een doelpunt op Het Kasteel, alweer zijn vijfde in de laatste vijf thuisduels. Van Crooij voelt zich thuis in Rotterdam-West, want hij maakte zeven van zijn acht doelpunten in Spartaanse dienst op Spangen.

Volledig scherm Fans van Sparta. © Pro Shots / Mischa Keemink

Na de goal van Van Crooij - net binnen het kwartier - ging de storm even liggen. Sterker nog, gevaar was in het restant van de eerste helft schaars. Op een poging van Veerman na, die zich langs Sambo wurmde en hard voorlangs schoot, en een enorme kans voor Robert Mühren. De in de Keuken Kampioen Divisie zo trefzekere spits kreeg de bal er - gehinderd door Mica Pinto - niet in. Zijn laatste treffer in de eredivisie dateert van 7 april 2018, toen nog in het shirt van Sparta óp Het Kasteel.

Een herhaling zat er zaterdagavond voor Mühren niet in, want de 33-jarige aanvaller werd na een uur spelen gewisseld. Dat was na een vrij makke start van het tweede bedrijf, waarin doelpuntenmaker Van Crooij tot dat moment het dichtst bij een treffer was. Een schot in de verre hoek werd onschadelijk gemaakt door Stankovic.

Nieuwe publiekslieveling

Ook Sparta moest wisselen, zij het gedwongen. Younes Namli ging naar het gras en dat leidde op Het Kasteel tot de eerste kennismaking met huurling Koki Saito. Zijn debuut werd met luid gejuich ontvangen. In de eerste minuten na zijn komst bleek direct waarom. De kleine Japanner pingelde erop los aan de linkerkant en stond aan de basis van de aanval die uitmondde in de 2-0. Na een prachtige combinatie tussen Pinto en Mijnans gaf eerstgenoemde de bal voor waarna uiteindelijk Lauritsen het doeltreffende eindpunt van de aanval werd.

En daarmee was het nog niet gedaan, want als klap op de vuurpijl gaf Saito de voorzet waaruit Lauritsen ook nog de 3-0 voor zijn rekening nam. Het leidde tot veel enthousiasme op Het Kasteel, waar een nieuwe publiekslieveling lijkt te zijn geboren.

Volledig scherm Shurandy Sambo in duel met Derry Murkin. © Pro Shots / Mischa Keemink

Het duurde dan ook niet lang voor Saito voor het eerst werd toegezongen. Even leek het erop dat de hij ook op weg was naar zijn eerste doelpunt in het shirt van Sparta. Het had de kers op de taart betekend, maar de ijverige buitenspeler voerde zijn actie net te ver door. Het maakte uiteindelijk weinig uit, want Mijnans pikte de bal op zorgde met zijn rake schot voor het slotakkoord: 4-0.

