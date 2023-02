Sydney van Hooijdonk kost vader Pierre duur etentje en diens club 80.000 euro: ‘Maar ik glim van trots’

,,Met mij is het goed", zei vader Pierre, lid van de RVC van NAC Breda. ,,Het resultaat bevalt me niet, maar als vader glim ik van trots.” Zoon Sydney, geboren in Breda en oud-spits van NAC was met twee goals verantwoordelijk voor de kwartfinaleplaats voor Heerenveen. Een ticket dat goed is voor 80.000 euro.

,,Iedereen die ik ken in Breda keek er al sinds de loting naar uit", aldus Sydney (23). ,,En dan zou het vandaag ook nog de verjaardag van mijn oma, de moeder van mijn vader zijn geweest. En dan maak ik twee goals en ben ik matchwinner, mooier kan het eigenlijk niet. We gaan het hier nog wel over hebben, maar vanavond ga ik met de bus terug naar Heerenveen. We moeten morgenvroeg trainen, dus het heeft niet veel zin om hier te blijven. Van slapen zal niet veel komen, want het is zo hectisch geweest de afgelopen dagen.”

Volledig scherm Sydney van Hooijdonk (l) en Pierre van Hooijdonk voor de camera van ESPN. © Pro Shots / Marcel van Dorst

,,Zijn zusje en zijn moeder wilden dat Heerenveen zou winnen, ik stond er iets anders in", aldus Pierre van Hooijdonk. ,,Ik hoopte op 4-3 voor NAC, en dat hij dan drie keer zou scoren. Dat laatste had nog wel gekund, maar die vier treffers van NAC, dat zat er niet in.”

Etentje

Vooraf hadden de twee een weddenschap afgesloten. De winnaar betaalde een etentje. ,,En ik was wat te euforisch vooraf", erkende Pierre. ,,Dus het wordt de Harbor Club in Rotterdam. Maar we doen alleen hoofdgerechtje”, besloot hij lachend.

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens TOTO KNVB Bekerwedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.