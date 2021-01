Tadic deze maand bij weinig doelpunten betrokken, maar dat ligt niet volledig aan hemzelf

Aanvoerder uit vorm?Dusan Tadic is nog niet echt in vorm in Super Januari. In de vijf gespeelde wedstrijden na de winterstop kwam de Serviër niet verder dan één assist. Is de aanvoerder van Ajax ook daadwerkelijk uit vorm?

Dusan Tadic speelde tot voor de winterstop uitstekend bij Ajax. De aanvoerder was bij de eerste veertien wedstrijden van het seizoen betrokken bij twaalf goals (negen doelpunten, drie assists). Hij was elke 87 minuten belangrijk voor de ploeg van Erik Ten Hag. In het nieuwe jaar wil het nog niet vlotten. In de 356 minuten die hij speelde, verdeeld over vier competitiewedstrijden in 2021, gaf Tadic slechts één assist (1-2 tegen PSV).

Zondag tegen Fortuna Sittard (1-2 zege) lukte het Tadic ook niet om beslissend te zijn. Daardoor is de Serviër in zijn laatste drie eredivisieduels bij geen enkele goal van Ajax direct betrokken, zijn langste periode zonder aandeel sinds zijn transfer naar Ajax in de zomer van 2018. Op bezoek in Limburg had Tadic nog een negatief record te pakken: het was de allereerste keer in 211 eredivisiewedstrijden dat de linksbuiten niet één van zijn vijf schoten op doel mikte.



Tadic heeft deze maand sowieso moeite om tussen de palen te schieten. Van zijn tien pogingen gingen er slechts twee op doel. Scoren deed hij nog niet uit die tien schoten. Alleen Steven Berghuis van Feyenoord was nog onnauwkeuriger.

Spelers met tien schoten of meer zonder doelpunt

1. Steven Berghuis (Fey) - 11 schoten - 1 op doel - 9,1% op doel

2. Dusan Tadic (Aja)- 10 - 2 - 20%

3. Vangelis Pavlidis (Wil) - 12 - 4 - 25%

4. Danilo (Twe) - 12 - 6 - 50%

Volledig scherm Alleen Steven Berghuis schoot deze maand minder nauwkeurig dan Dusan Tadic. © ANP

Tadic leverde deze maand pas één assist af. Hij gaf de beslissende voorzet voor de 1-2 die Quincy Promes maakte in de eerste wedstrijd van het jaar, toen PSV op bezoek kwam in de Johan Cruijff Arena. Toch bediende hij zijn medespelers meer dan goed. Hij heeft alleen de pech dat zijn teamgenoten zijn voorzetten niet hebben afgemaakt. Geen enkele eredivisiespeler creëerde deze maand meer kansen.

Meeste gecreëerde kansen in januari

Dusan Tadic - 15 kansen - 1 assist

Steven Berghuis - 12 - 1

Jens Toornstra - 10 - 0

Gijs Smal - 9 - 2

Oussama Tannane - 9 - 1

Joey Veerman - 8 -2

Volledig scherm Tadic gaf tegen PSV de assist op de 1-2 van Quincy Promes. © BSR Agency

Januari is niet de favoriete maand voor Tadic. Over zijn 211 wedstrijden bij FC Groningen, FC Twente en Ajax was hij bij 179 goals betrokken (90 goals, 89 assists). Alleen in december en november is de Serviër minder productief dan in de eerste maand van het jaar.

Dusan Tadic in de Eredivisie per maand

Mei - 747 minuten - 6 goals - 4 assists - 1.20 goals + assists per 90 minuten

Augustus - 1869 - 10 - 14 - 1.16 per 90 min

April - 1742 - 9 - 10 - 0.98 per 90 min

September - 2173 - 10 - 13 - 0.95 per 90 min

Oktober - 2095 - 11 - 10 - 0.90 per 90 min

Februari - 2201 - 12 - 7 - 0.78 per 90 min

Januari - 1347- 5 - 6 - 0.73 per 90 min

Maart - 1978 - 12 - 4 - 16 0.73 per 90 min

December - 2219 - 9 - 8 - 0.69 per 90 min

November - 2023 - 6 - 9 - 0.67 per 90 min

Tadic heeft tot nu toe nog weinig zorgen over zijn slechte statistieken; Ajax is nog ongeslagen in 2021. Het won, inclusief het bekerduel met AZ, vier van de vijf wedstrijden. De Serviër heeft nog twee wedstrijden om zich deze januarimaand te herpakken. Morgenavond speelt het thuis tegen de nummer zeventien Willem II, zondag de topper in Alkmaar tegen AZ.