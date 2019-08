Tadic hekelt kunstgras: ‘Slecht voor Nederlands voetbal’

,,Het is belangrijk om scherp te zijn in deze wedstrijden‘’, begon de aanvoerder van de Amsterdammers voor de microfoon van FOX Sports. ,,Zij zitten dicht op iedere speler van ons, maar nadat je de eerste goal maakt wordt het gemakkelijker.‘’



Voor Tadic was zijn treffer in De Koel alweer zijn 25ste raak geschoten penalty in de eredivisie. ,,Het was nu makkelijker dan tegen PAOK, omdat je nu al met 1-0 voor staat. Maar het blijft een grote verantwoordelijkheid. Ik ben een van de oudste spelers en dan is het logisch dat je die verantwoordelijkheid neemt. Dat is ook wat de club van me verwacht.‘’



In de wedstrijd viel zowel Quincy Promes als Hakim Ziyech uit met klachten aan de enkel. Tadic gaf aan nog niet te weten wat er precies aan de hand is met de twee aanvallers, maar hekelt wel het kunstgras in Venlo - en in het algemeen. ,,Ze moeten nog onderzocht worden, maar ik hoop dat alles in orde is. Misschien komt het door het kunstgras. Ik denk dat dat niet goed is voor het Nederlands voetbal. We moeten op echt gras spelen, dat is het beste voor iedereen. Ik ben er namelijk vrij zeker van dat we morgen merken dat we hierop gevoetbald hebben.‘’