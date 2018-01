Tagliafico bekroond met hoogste cijfer in de Klassieker

Maandag eerste training Van Persie nog niet in basiself tegen FC Utrecht

21 januari Niet Robin van Persie, maar Dylan Vente vervangt woensdag in de inhaalwedstrijd tegen FC Utrecht de geschorste Nicolai Jørgensen in de spits bij Feyenoord. Volgens trainer Giovanni van Bronckhorst komt het duel in De Galgenwaard te vroeg voor de teruggekeerde routinier, die maandag in De Kuip wordt gepresenteerd.