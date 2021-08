Tannane is klaar met bijrol en wil basisplaats bij Vitesse: ‘Mensen weten niet wat er gaande is’

Oussama Tannane hoopt snel terug te keren in de basis van Vitesse. Als invaller was de aanvaller met een doelpunt erg belangrijk tegen Anderlecht (3-3) in de voorronde van de Conference League, maar na afloop ging het vooral over zijn toekomst.

Tannane maakte na het vorige seizoen, waarin hij uitstekend speelde, duidelijk te willen vertrekken bij Vitesse. De club zag dat zelf ook zitten, omdat er zo nog wat verdiend kon worden aan de technicus, wiens contract na dit seizoen afloopt. Toch kwam het tot op de dag van vandaag niet tot een transfer. Tannane lag ondertussen onder vuur, omdat hij met overgewicht terugkeerde van vakantie.

Tijdens de voorbereiding speelde Tannane vanwege zijn vertrekwens nauwelijks, maar als het aan hem ligt komt daar snel verandering in. ,,Eindelijk ben ik weer voetballer, zo zie ik het”, zei hij na het gelijkspel tegen Anderlecht voor de camera van ESPN. ,,Ik vind het altijd lekker om te voetballen, ik kwam hier om te voetballen en als je dan minuten krijgt, ben je daar blij mee. Ik wil het team altijd helpen, ik weet wat ik kan en ken mijn kwaliteiten, ook al heb ik heel weinig gespeeld tijdens de voorbereiding.”

Vlak na zijn invalbeurt was Tannane na een fraaie actie direct trefzeker. ,,Gelukkig valt de bal er dan in. Ik sta er fysiek heel goed voor, ik voel me heel fit. Maar er komt meer bij kijken, wedstrijdritme bijvoorbeeld. Op de training komt het er allemaal wel uit, maar een wedstrijd is toch even andere koek. Als je dat lang niet hebt gedaan, is het even zwaar. Ik wil gewoon minuten maken, zo veel mogelijk. De trainer bepaalt en ik wacht af.”

Toekomst

Tannane snapt dat hij aanvankelijk buiten het team werd gehouden door trainer Thomas Letsch. ,,Er waren natuurlijk veel geruchten over transfers. Alles ligt nog open. Ik stapte in in een nieuw seizoen waarin niks zeker was. Ik had niet verwacht dat ik hier vanavond zou staan, Vitesse ook niet. Daardoor zat ik in een heel lastig parket. Dat zien veel mensen niet, het is heel lastig om dit mee te maken. Ik snap dat de trainer kiest voor spelers die hier willen blijven, daar had ik ook geen problemen mee. Maar nu ik er toch ben, wil ik ook spelen.”

Volledig scherm Vitesse-trainer Thomas Letsch koos tot nu toe niet voor Oussama Tannane als basisspeler. © Pro Shots / Toin Damen

Die speelwens heeft Tannane ook intern duidelijk gemaakt. ,,Ik heb vorig jaar laten zien hoe belangrijk ik kan zien voor dit team. Ik heb met de club gesproken en heb gezegd dat ik wil spelen, zolang ik er ben. Dat is natuurlijk niet aan mij, maar aan de trainer. Ik heb nog een contract voor een jaar, dus voor mij is het simpel: heb je me nodig, dan ben ik hier. Veel mensen kijken mij boos aan omdat ik niet fit terug zou zijn gekomen van vakantie, maar die mensen weten niet wat er gaande is en wat alles ook met mij doet. Of ik hier in september nog ben? Alles kan. Het is een heel zware transfermarkt. Ik had ambities, de club wilde me na een goed seizoen verkopen en van daaruit wilden we verder kijken. Jammer genoeg is het niet gegaan hoe de club en ik wilden. Ik wil nu 100 procent geven voor Vitesse, maar ik heb wedstrijdritme nodig. Volgende week 90 minuten? Laten we het hopen.”