Technisch manager Henk van Stee krijgt promotie bij Sparta

Door Dennis van Bergen Binnen Sparta bestaat veel tevredenheid over het werk van Henk van Stee. In de hoedanigheid van technisch manager verkocht hij onder anderen Ragnar Ache (Eintracht Frankfurt) en Halil Dervisoglu (Brentford) voor veel geld. Vandaag, tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Rotterdamse club, maakte bestuursvoorzitter Leo Ruijs bekend dat Van Stee directeur voetbalzaken wordt bij de huidige nummer elf van de eredivisie.

Impliciet betekent dat dat Van Stee meer bevoegdheden krijgt bij Sparta. Bekend is dat de clubman het spelersbudget, nu slechts 3.8 miljoen euro, snel met ruim een miljoen wil verhogen om zo uit te kunnen groeien tot structurele eredivisionist. Van Stee krijgt nu een grotere stem in de stappen die daartoe gezet moeten worden.

Mondeling akkoord

Van Stee en Sparta zijn mondeling akkoord over zijn benoeming tot directeur voetbalzaken. Wachten is het slechts nog op de papieren bevestiging. Tot die tijd staat de oud-prof voor de opdracht om de selectie van de rood/witten nog voor 1 februari te versterken met een aanvaller en een verdediger. Voor laatst genoemde vacature is Jeffry Fortes de eerste optie. Sparta heeft hem al per 1 juli van dit jaar vastgelegd, maar Van Stee hoopt hem nu al los te weken van Excelsior.