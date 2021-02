Tegen Heerenveen verziekte Berghuis de boel finaal

Alles staat stil, maar op tv rolt de bal gelukkig. Dat zorgt voor afleiding. Maar het is meer dan het moment zelf. Tijdens de topwedstrijden keek ik in januari flink vooruit. Dus als ik Ten Hag op de bank zag, dacht ik: goh, die is na het gedoodverfde kampioenschap van Ajax verdwenen. Bij Dick Advocaat besefte ik: dit is zijn afscheidstournee. Het zal de sleur van de pandemie wel zijn, waardoor je geneigd bent minstens een halfjaar vooruit te kijken. We snakken zo naar beweging, verandering, dynamiek.