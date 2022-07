Tegen PSV werd pijnlijk duidelijk hoe Ajax heeft ingeboet op duelkracht en winnaarsdrang

Het lijkt een kwestie van dagen tot Georginio Wijnaldum van PSG wordt verlost

Alle officiële kanalen in Parijs en Rome zwijgen nog, want van gedane zaken is geen sprake. Maar het lijkt een kwestie van dagen tot Georginio Wijnaldum verlost is van zijn uitzichtloze situatie bij Paris Saint-Germain en speler van AS Roma wordt.

29 juli