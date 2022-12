Tegenvaller voor Cambuur: opening nieuw stadion moet worden uitgesteld

Eén van de redenen dat de opening moet worden uitgesteld, is dat het stadion pas eind volgend jaar kan worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Omdat daarop minder stroom beschikbaar is dan nodig, kijkt Cambuur naar een oplossing met een duurzaam klimaatsysteem. Dat systeem, en ook de overige installaties in het stadion, kunnen pas geregeld worden zodra het stadion is aangesloten op het elektriciteitsnetwerk.