Telstar dankzij twee goals Plet langs hekkensluiter FC Dordrecht

FC Den Bosch-directeur Almering jaar na zwarte dag: ‘Voetbal is onderdeel van de oplossing’

17 november Voor FC Den Bosch is de datum 17 november 2019 niet alleen een zwarte bladzijde in de clubgeschiedenis, maar ook het begin van iets nieuws. Precies een jaar na het veelbesproken racisme-incident in stadion De Vliert staat de Brabantse voetbalclub er volgens algemeen directeur Rob Almering anders voor. ,,We willen een club zijn met een open gedachtegoed, die staat voor inclusiviteit en toegankelijkheid. Langzaam ontstaat een nieuw DNA bij FC Den Bosch.”