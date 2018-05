Telstar is een kabinet vol rariteiten

Sturing waakt na ruime zege voor ‘Cam­buur-ver­haal’

9 mei Vitesse-trainer Edward Sturing durfde zich na de 2-5 overwinning bij ADO nog niet rijk te rekenen. ,,Het resultaat is geweldig, maar we zijn nog niet klaar’’, waarschuwde hij. ,,We hebben een slag gewonnen, maar niet de oorlog. Zeker niet als ADO dit zaterdag weer brengt. Dan zullen we heel goed moeten opletten en niet in het Cambuur-verhaal moeten trappen.’’