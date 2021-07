Ten Hag ambitieus als altijd: ‘We willen frisse krachten inbrengen en de lat weer hoger leggen’

Door Nik Kok



,,We hebben eigenlijk een vier fasenvoorbereiding. Met internationals die op verschillende momenten terugkeren van verschillende continenten met een verschillende belasting achter de rug.” De oefenmeester doelt op de Zuid-Amerikaanse internationals Nicolas Tagliafico en Lisandro Martinez die in Argentinië op de Copa América actief zijn, terwijl Edson Alvarez en Anthony met Mexico en Brazilië nog tijdens de Gold Cup en de Olympische Spelen uit moeten komen.

Quote Er is een wens om te overwinte­ren in de Champions League. Daarin ben je wel afhanke­lijk van de loting. Erik ten Hag

Van de Oranje-internationals verwacht Ten Hag dat ze teleurgesteld terug zijn gekomen van het afgelopen EK. ,,Ze hadden er meer van verwacht, al zal de beleving tussen de spelers ook weer anders zijn. Jurriën Timber bijvoorbeeld zal blij zijn dat hij in actie is gekomen en Daley Blind na zijn blessure misschien wel ook, maar van hem weet ik zeker dat hij niet goed kan leven met dit resultaat.”



Ook Ten Hag zelf had meer van het Nederlands elftal verwacht. ,,Je hoopt met z’n allen natuurlijk op een goed resultaat op het EK, voor het Nederlands voetbal in het algemeen, voor de mensen die erbij betrokken zijn en voor de coach ook die een goede collega is. Zeker omdat de route naar de halve finale in het schema open lag.”

Van Gaal

Ten Hag hoopt dat de beoogde nieuwe bondscoach Louis van Gaal ingaat op de avances van de KNVBdie hem graag wil vastleggen. ,,Ze hebben iemand nodig om de boel op te kloppen en van Louis weet ik dat hij een topsportklimaat kan creëren en daarbij ook mooi voetbal kan spelen. Laten we hopen dat hij de klus aanvaardt.”

Ondertussen kijkt Ajax naar versterkingen om volgend seizoen weer kampioen te kunnen worden. ,,We willen frisse krachten inbrengen voor nieuwe energie, want wij willen de lat altijd hoger leggen.” Zowel Steven Berghuis als Kamaldeen Sulemana lijken nieuwe aanwinsten te worden maar de officiële mededeling dat ze zijn vastgelegd laat nog op zich wachten.

Op namen wilde Ten Hag in De Lutte niet ingaan, maar hij zei wel: ,,Als Marc Overmars (technisch directeur, red.) zich ergens in vastbijt dan laat hij niet meer los. We kijken continu naar versterkingen.” Ondertussen zag hij bijvoorbeeld PSV zich wel al roeren op de transfermarkt. ,,En dat is logisch als er een andere club is die de competitie zo domineert zoals wij de afgelopen drie jaar hebben gedaan. Dan worden ze warm om het gat kleiner te maken. Ergens komen is moeilijk, maar ergens blijven is nog veel lastiger. Ik volg uiteraard wie zij binnenhalen.”

Ambitie

De ambitie van Ajax is onveranderd, stelt de coach.. ,,We willen prijzen winnen. Er is een wens om te overwinteren in de Champions League. Daarin ben je wel afhankelijk van de loting. Een keer is het gelukt, die overwintering, twee jaar niet. Details zijn beslissend. We werken aan details die onze kant op moeten vallen.”

Overmorgen kijkt Ten Hag met belangstelling naar de EK-finale. ,,Daarin ben ik voor Italië. Zij spelen het aantrekkelijkste voetbal.”