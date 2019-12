Ten Hag blijft kalm na tik: ‘Niemand komt zonder krasjes aan de finish’

,,Deze wedstrijd verdiende eigenlijk geen winnaar", zo begon hij na afloop tegenover FOX Sports. ,,Maar áls er een winnaar had moeten komen, dan had dat Ajax moeten zijn. Wij hebben de betere kansen gehad. Dat we de wedstrijd dan zó uit handen geven, dat mag ons niet gebeuren.”

Krasjes

Over het spel van Ajax was hij eigenlijk best tevreden. ,,Wat er fout ging? Ik denk dat we heel veel dingen juist goed deden. AZ zette hoog druk, maar wij ook. We lieten ze niet voetballen, dat deden we heel goed. We kwamen ook regelmatig onder hun druk uit. De wedstrijd was in evenwicht: soms hadden zij de overhand, soms wij.”