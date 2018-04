Ten Hag deelt Ajax en zichzelf compliment uit

Ten Hag vond Ajax niet dominant genoeg in de opbouw. ,,We waren veel te traag en kwamen onder druk van Groningen te staan. Dan mag je heel blij zijn dat je met rust maar met 1-0 achter staat. Na rust waren we beter, maar ging het nog steeds moeizaam. Uiteindelijk hebben we de wedstrijd gekeerd. We slaagden erin Groningen onder druk te zetten, kregen grip op de wedstrijd en we kregen kansen. We hebben de de zaak gekeerd en dat is een groot compliment richting de ploeg.”



De oefenmeester was daarmee opvallend mild voor zijn ploeg, die ruim een uur lang van de mat werd gespeeld door Groningen. Ten Hag gaf ook zichzelf een pluim. ,,Met de wissel van Siem de Jong voor Lasse Schöne kregen we druk op de opbouw van Groningen. We konden Hakim Ziyech vanaf rechts tussen de linies krijgen en met de loopacties Siem en Neres konden we twijfel zaaien in de verdediging van FC Groningen. Je zag dat Groningen daar ongelooflijk veel moeite mee had. Het was een heel goede wissel en daardoor kantelde de wedstrijd ook."