Ten Hag en Wiegman genomineerd voor FIFA coach van het jaar

Met Wiegman aan het roer behaalde het Nederlands elftal deze zomer de finale van het WK in Frankrijk. In de finale werd verloren van de Verenigde Staten. Oranje plaatste zich door de goede prestaties voor het eerst in de historie voor de Olympische Spelen. Ook coaches als Phil Neville (Engelse bondscoach), Jill Ellis (VS) en Reynald Pedros (Olympique Lyon) zijn genomineerd.



Op de site van de FIFA kan gestemd worden. Ook de aanvoerders en bondscoaches van de nationale teams mogen hun stem uitbrengen. Uiteindelijk blijven er per categorie drie genomineerden over. Op 23 september wordt de winnaar tijdens een gala in Milaan bekend gemaakt.