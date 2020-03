Ten Hag gaat niet hard ingrijpen: ‘We hebben juist vastigheid nodig’

Ten Hag is bekend met de kritiek dat hij meer defensieve zekerheid moet inbouwen. ,,We leven in papegaaienland”, schamperde hij. ,,Iemand begint te roepen en dat wordt dan weer herhaald. Mensen weten niet waar ze over praten. Het is wel zo dat we te weinig kansen creëren, de goals te makkelijk weggeven, te veel balverlies in de opbouw lijden en afspraken niet nakomen bij spelhervattingen.”



Trainer Ten Hag is door de directie aangesteld om zijn spelers juist wel de goede beslissingen op het veld te laten nemen. ,,Ik ben ook verantwoordelijk”, zei hij. ,,En ik ben heel strijdbaar. Ik ga door. Natuurlijk is de directie ook kritisch, net zoals ik kritisch op mijn spelers ben en de spelers op zichzelf.”