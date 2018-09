Ten Hag geniet van Ajax: 'Was schitterend'

,,We legden Vitesse onze wil op en tikten ze van het kastje naar de muur'', kijkt Ten Hag terug op de wedstrijd in Arnhem. ,,We speelden zo gevarieerd. Er viel veel in elkaar en dat was schitterend. Het was een genot om naar te kijken.''



Met de keuze om David Neres vlak achter spits Klaas-Jan Huntelaar te zetten, als een soort 'tien', was Ten Hag ook meer dan tevreden. ,,Dat was het plan en het kwam er fantastisch uit'', aldus Ten Hag, die wel een puntje van kritiek had. Dat ging over de fase ná de eerste drie treffers in de openingsfase, toen Ajax het gas meer losliet. ,,We werden nonchalant. Mijn spelers zijn geen robots, maar na die 3-0 dachten ze soms te makkelijk. Dat is niet erg. We zitten pas in het begin van het seizoen. We kunnen nog beter.''