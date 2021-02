Ten Hag: ‘Het voetbal was slecht, deze wedstrijd verdiende geen winnaar’

SamenvattingErik ten Hag zag Ajax in de topper tegen PSV een van zijn mindere wedstrijden van het seizoen spelen. ,,Dat het dan 1-1 wordt is prima, al zat er wat geluk bij”, zei de trainer na de late gelijkmaker van Dusan Tadic uit een penalty. PSV was in de eerste helft op voorsprong gekomen door een vrije trap van Eran Zahavi.

,,Het was een zware middag. Het eerste kwartier was de enige fase waarin we goed voetbal lieten zien”, gaf Ten Hag toe. ,,Als je dan vroeg scoort, kan het anders lopen. Daarna kwamen er emoties in de wedstrijd en die kregen de overhand. We hebben toen niet meer goed gevoetbald.”

,,Dat we hier toch nog de 1-1 maken zegt iets over het karakter van deze ploeg. Dat heeft deze ploeg elke keer weer. We zijn gewoon heel moeilijk te verslaan”,

Omdat PSV net als Ajax grossierde in balverlies ontstond er een slordige en rommelige topper. Ten Hag had daar wel een verklaring voor. ,,Dit zijn topwedstrijden en dat gaat gepaard met veel stress. Dan is het moeilijk om het hoofd koel te houden. Het voetbal was slecht, deze wedstrijd verdiende geen winnaar.”

,,Natuurlijk streef je altijd naar beter, maar de rust aan de bal was er niet. We kunnen ook beter, en dat hebben we al vaak laten zien. Ik denk nog niet aan woensdag, maar dit punt nemen we wel mooi mee richting de bekerwedstrijd van woensdag tegen Heerenveen.”

Volledig scherm Erik ten Hag probeert de boel te sussen nadat de emoties hoog oplopen in de slotfase. © Pro Shots / Jasper Ruhe