Ten Hag hoopt dat Dest bij Ajax blijft: ‘Wij moeten steeds opnieuw beginnen’

Trainer Erik ten Hag hoopt dat Sergiño Dest bij Ajax blijft. ,,Ik wil hem niet kwijt, maar soms heb je dat niet helemaal in de hand”, zei Ten Hag.

De 19-jarige Dest heeft zich in de belangstelling van onder meer Bayern München gespeeld. De rechtsback vertrekt graag naar de laatste winnaar van de Champions League en wil zijn tot de zomer van 2022 lopende contract bij Ajax niet verlengen.

Bayern München heeft al 15 miljoen euro over voor Dest, die zich vorig seizoen in het basiselftal van Ajax speelde. Directeur voetbalzaken Marc Overmars wil de international van de Verenigde Staten voor dat bedrag echter niet laten gaan. De verwachting is dat de kampioen van Duitsland snel met een hoger bod komt.

Dest zou de vierde basisspeler zijn die Ajax gaat verlaten, na Hakim Ziyech (Chelsea), Donny van de Beek (Manchester United) en Joël Veltman (Brighton & Hove Albion). ,,Aan de ene kant is het een compliment dat een jongen uit onze eigen opleiding weer naar de absolute top gaat”, zei Ten Hag. ,,Maar wij moeten zo wel steeds opnieuw beginnen. Zonder Dest wordt het dunnetjes achterin en moeten we misschien wel de transfermarkt op. De Champions League begint volgende maand ook weer en dan willen we een ingespeeld team hebben.”

Lisandro Martínez kan zondag in ieder geval spelen. De Argentijn is hersteld van de blessure die hem vorige week het competitieduel met Sparta Rotterdam kostte. Martínez is een belangrijke kandidaat om Nicolaś Tagliafico te vervangen. De Argentijnse linksback moet een schorsing van een wedstrijd uitzitten vanwege de rode kaart die hij tegen Sparta kreeg.