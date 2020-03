Ten Hag kan op krediet rekenen, maar hoelang nog?

NAC gelooft erin: ‘Feyenoord? De Kuip? Laat maar komen’

11:07 Dat niets onmogelijk is, bewijst NAC dit bekerseizoen. ,,De persoon die in de beker bij de wedkantoren op ons had ingezet, was miljonair geweest en had nu op de Bahama’s gezeten”, zegt Pele van Anholt vooraf aan de halve finale.