Ten Hag kan zelfde kunstje als Korbach flikken

Helmond Sport blijft in relatief veilige categorie 2

13:56 Het geld klotst nog zeker niet tegen de plinten bij Helmond Sport, maar uit het jaarverslag over 2016/2017 blijkt dat de club wél stappen maakt. De sponsorinkomsten zijn voor het eerst in jaren weer gegroeid. De club is door de KNVB dan ook opnieuw ingedeeld in categorie 2.