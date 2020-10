Ten Hag: ‘Klaiber moet boven onbegrip achterban staan’

Door Johan Inan



Ten Hag had liever Sergiño Dest gehouden, benadrukte de oefenmeester van Ajax die drie jaar met Klaiber werkte. ,,Ik heb in januari, toen er een concrete bieding lag moeite moeten doen om hem te behouden. Hij wilde toen per se weg. De timing, zo vlak voor de deadline, is nu heel vervelend. Dan sta ik er wat zakelijker in. Maar zo’n proces is moeilijk te stoppen, zeker als zijn omgeving het ook wil. Daar kwam bij dat hij niet zeker was van een basisplaats. Noussair Mazraoui is ook heel goed. En ik kan er maar een veel laten spelen”, legt Ten Hag uit.