Ten Hag knuffelt Huntelaar: ‘Maar op het einde gaat hij even te ver’

,,Het tempo was te laag, maar ons spel werd ook deels ontregeld door FC Groningen met hun overtredingen. In de tweede helft gingen we meer aandringen, want alleen aan winst hadden we wat. We hebben dan ook offensief gewisseld en de winst afgedwongen", concludeerde Ten Hag tevreden.



Een van die offensieve wissels was het inbrengen van Huntelaar. ,,Huntelaar doet waar hij voor in het veld gekomen is. Maar bij die overtreding dacht ik: doe dat nou niet. Dat dacht ik ook al na zijn goal (toen Huntelaar zijn shirt uittrok, red.). Maar dat tekent hem ook: hij is zó blij. Hij heeft nog zoveel energie, je zou niet zeggen dat hij 35 is. Maar aan het eind gaat hij even te ver.”



Of Ten Hag boos is op zijn routinier? ,,Boos? Ik heb hem vooral eerst geknuffeld, omdat ik zo blij met hem ben. Een typische Huntelaar-goal. Maar je bent hem wel kwijt dinsdag.”