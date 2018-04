Ten Hag laakt mentaliteit: Mis soms absolute overgave om te winnen

,,Het is niet dat mijn spelers niet hard werken of hun best niet doen", stelde Ten Hag. ,,Maar het is soms te vrijblijvend, passief en te plichtmatig. Ik mis wel eens de absolute overgave om te winnen. Daar moeten we mee aan de slag." Ten Hag beseft dat hij een valse start heeft gemaakt bij Ajax. De opvolger van Marcel Keizer ging aan de slag toen het verschil met PSV vijf punten was. Inmiddels is de concurrent uit Eindhoven kampioen met een voorsprong van tien punten. ,,Het is niet zo dat je als coach even aan de knoppen draait en dat dan alles verandert", zei hij. Het heeft Ten Hag pijn gedaan dat Ajax figureerde in de kampioenswedstrijd van PSV. ,,We begonnen aardig, maar gaven de eerste twee doelpunten weg. We hadden goede bedoelingen, maar we hebben het niet waargemaakt. PSV wel en daar moet ik ze alle credits voor geven. Ze hebben heel veel punten gehaald. Dat is knap."

De Ligt: Voeten laten spreken

Matthijs de Ligt concludeerde dat PSV de terechte kampioen is. ,,Als een club drie duels voor het einde van de competitie tien punten los staat, dan kan ik geen andere conclusie trekken", zei De Ligt die enkele van zijn ploeggenoten de afgelopen week tegen journalisten hoorde roepen dat PSV tegen Ajax geen kampioen zou worden. ,,Misschien moeten we dat niet in de media roepen maar onze voeten op het veld laten spreken. Dat hebben we hier niet gedaan. We hebben niet thuis gegeven. Dit seizoen hebben we sowieso veel te veel punten verspeeld. Ook in de Arena, dat mag niet."



Joël Veltman was ook zwaar teleurgesteld in zijn ploeg. ,,Het was een ander verhaal als we hier weg waren gespeeld", zei hij. ,,We hebben verloren op duelkracht. PSV had de echte wil om te winnen. Zo verliezen in het hol van de leeuw is erg pijnlijk."