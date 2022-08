Ten Hag laat concurrent Malacia gaan, Emegha van Antwerp naar Sturm Graz

Ajax slikt voor eerst in bijna veertig jaar vijf tegengoals voor eigen publiek

Alfred Schreuder sprak na de 5-3 nederlaag van Ajax in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV over zorgwekkend verdedigen van zijn ploeg. Niet zo vreemd, want Ajax dat vijf doelpunten incasseert voor eigen publiek is bijna uniek te noemen. Het gebeurde voor het laatst bijna veertig jaar geleden, op 14 mei 1983 tegen Fortuna Sittard.

