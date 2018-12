Ten Hag met goed gevoel feestdagen in: ‘Ben erg tevreden’

,,We zijn na de winterstop nog op drie podia actief”, doelde hij op de Champions League, de strijd om de landstitel en de KNVB-beker. ,,Nationaal liggen er kansen op prijzen. Internationaal willen we nog een keer stunten en zo ver mogelijk reiken.”



,,We hebben het afgelopen half jaar enorme stappen gemaakt”, benadrukte Ten Hag. ,,Ook tegen defensieve tegenstanders krijgen we altijd kansen. We hebben niet alleen goede resultaten geboekt, we spelen ook attractief voetbal. Ook een moeilijke uitwedstrijd tegen FC Utrecht wisten we weer te controleren. Een minpuntje is dat we de 2-1 weg gaven. Maar dan voetballen we het duel weer zo goed uit. Ik ben erg tevreden.”