Ten Hag na gelijkspel: ‘De energie was misschien op, maar daar mag je niet aan toegeven’

SamenvattingErik ten Hag gaat de feestdagen in met een kleine teleurstelling. Ajax speelde vanavond matig in Tilburg en kwam tegen laagvlieger Willem II niet verder dan een 1-1 gelijkspel. ,,Natuurlijk zijn daar redenen voor. Bij veel spelers was de energie misschien op, maar daar mag je niet aan toegeven.”

Ten Hag kreeg na de teleurstellende 1-1 in Tilburg de vraag wat er mis was gegaan. ,,Het afronden", was het antwoord van de coach van Ajax. ,,We beginnen goed met een snelle goal van Antony. Dan liggen zij op het hakblok, maar dan moet je doorbijten. De kansen hebben we gehad, maar die benutten we niet. Dan houd je de tegenstander in leven en dan komen zij weer in de wedstrijd. We hadden al twee waarschuwingen gekregen voor rust. Als je niet naar 0-2 gaat, dan blijven ze erin geloven. Dat hebben ze ook bereikt. In het slotoffensief kregen we nog wel veel kansen.”

Kwasi Wriedt maakte in de 54ste minuut de 1-1 namens Willem II, dat in de wedstrijd groeide en stug verdedigde en loerde op de counter. ,,In de slotfase kregen we echt nog een paar goede kansen. Het positieve is dat we de rust bewaarden en zo vijf kansen bij elkaar speelden, maar we moeten het dan wel afmaken. Robbin Ruiter groeide goed in de wedstrijd.”

Of Ten Hag een verklaring had voor het vaak trage en inspiratieloze spel van zijn ploeg? Ja, dat had hij wel, maar begrip niet echt. ,,De energie was misschien op bij sommige jongens, maar daar mag je als speler niet aan toegeven. Je hebt de wedstrijd in handen, dan moet je doordrukken in zo'n laatste wedstrijd voor de winterstop. Bij 0-2 geeft de tegenstander dan op. De scherpte was misschien weg bij sommige spelers en dan lijkt het al snel slordig.”

Op zondag 10 januari hervat Ajax de competitie met een thuiswedstrijd tegen achtervolger PSV, dat een punt minder heeft na veertien duels: 34 om 33 punten. ,,We gaan nu bekijken welke spelers naar huis kunnen en welke spelers niet. Wat dat betekent, gaan we nu even op een rijtje zetten. Of we op zoek gaan naar nieuwe spelers? Dat is niet direct de bedoeling. Waar we vooral op moeten insteken is de groep weer fit maken. Hopelijk kunnen een aantal belangrijke spelers aansluiten begin januari, want er komen veel wedstrijden aan komende maand. Ik ga met kerst even de knop omzetten en de batterij opladen.”

Of de absente spelers in het nieuwe jaar de volledige training meteen kunnen hervatten, valt nog te bezien. ,,Ik kan in geen enkel geval een prognose afgeven. Ik hoop dat een aantal spelers binnen een dag of tien tot twaalf herstelt, zodat we straks meer aanbod hebben. Ook omdat we direct tegen PSV spelen en we dan topfit moeten zijn.”

En de ernst van de blessure van Davy Klaassen? ,,Ook daar kan ik nog niks over zeggen. Hij heeft een knie tegen zijn bovenbeen gehad en we zullen morgen de eerste diagnose moeten afwachten.”

Volledig scherm © ANP