Ten Hag na jaar Ajax: De moeilijkste job, maar ook de mooiste

Anders dan bij FC Utrecht staat Ten Hag tegenwoordig dagelijks in de spotlights. ,,Ajax heeft 4,4 miljoen volgers op de sociale media’’, zegt hij. ,,Dat is net zo veel als de rest van de eredivisie bij elkaar. Dat is gigantisch. Die mensen zijn geïnteresseerd en dus hebben ze een mening. Nederlanders moeten altijd een mening hebben, hè. Dat hoort bij onze cultuur. Ik ben niet naïef. Er zijn genoeg trainers van Ajax ook beschadigd. Coach zijn van Ajax is een soort omgekeerde wasstraat: je gaat er schoon in en komt er vies uit.’’