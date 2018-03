Ten Hag na ruime overwinning: 'Zijn op de goede weg'

Ten Hag zag vooral na rust mooie aanvallen en doelpunten. ,,Onze buitenspelers waren gevaarlijk en we scoorden uit vrije trappen. We hebben heel gevarieerd gespeeld. We worden ook effectiever en hebben niet zo veel kansen meer nodig."

Voor rust had Ajax het echter ook lastig met de nummer zestien van de eredivisie. ,,Je weet dat zij agressief beginnen, maar we lieten ze op 1-0 komen omdat we na een hoekschop onze afspraken niet nakwamen. Het was heel belangrijk dat Huntelaar meteen gelijkmaakte. Voor rust werd ook onterecht een doelpunt van ons afgekeurd", doelde Ten Hag op een treffer van Maximilian Wöber. ,,Maar in de tweede helft deden we het echt goed. Op een gegeven moment is het geloof bij Sparta dan weg. Toen konden we de wedstrijd vrij eenvoudig uitspelen. Met deze prestatie kunnen we verder. "