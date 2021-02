Ten Hag: ‘Natuurlijk dondert het intern bij Ajax na fout met Haller’

Erik ten Hag vindt dat zo’n grote organisatie als Ajax nooit een fout had mogen maken door recordaankoop Sébastien Haller niet in te schrijven voor de Europa League, maar noemt de flater ‘mensenwerk’. ,,Maar wel één met grote consequenties.” Dat zei de trainer van Ajax vanmiddag tijdens een persconferentie voor de competitiewedstrijd van zondag tegen FC Utrecht.

,,Dit is natuurlijk niet om te lachen”, zei Ten Hag vanmiddag in de Johan Cryuijff Arena. ,,Het is ongelooflijk vervelend, voor de club én de speler in kwestie. Haller heeft in januari laten zien hoe waardevol hij kan zijn.”

Ten Hag noemde de gigantische blunder van Ajax ‘een administratieve fout’. ,,Haller is niet niet vergeten. Het heeft te maken met computers en het uit- of aanzetten van een vinkje. Natuurlijk gaan we alle zeilen bijzetten om hem toch speelgerechtigd te krijgen, maar een futiliteit is dit natuurlijk niet. Het heeft heel grote consequenties. Dus dan dondert het intern. Uiteindelijk zijn Marc Overmars en ik er verantwoordelijk voor. Het is mensenwerk, maar wij zijn bij Ajax wel professionals.”

Ten Hag zei dat Haller ‘ongelooflijk teleurgesteld’ was. ,,Maar hij beseft ook wel dat de fout niet met opzet is gemaakt. Het neemt niet weg dat het een ongelooflijke tegenslag is voor hem. Het had niet mogen gebeuren. Hoe het dan heeft kunnen gebeuren? Dat wordt de komende dagen geanalyseerd. We dachten dat we de procedure goed hadden gevolgd, maar toch is het gebeurd.”

