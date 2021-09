Ten Hag onaangenaam verrast door situatie rond Klaassen: ‘We moeten er mee dealen’

,,Ik heb wel een beetje verstand van blessures. Ik wist dat het niet goed zat. Toen Davy vertelde hoe het was ontstaan en wat hij voelde, had ik al mijn bedenkingen”, stelde Ten Hag op de persconferentie in het José Alvalade Stadion in Lissabon. ,,Maar we moeten er mee dealen.”

De trainer van Ajax zag ook dat Cody Gakpo afhaakte bij Oranje voor de interland met Turkije en vervolgens wel van de partij was toen concurrent PSV op bezoek ging bij AZ. ,,Het is heel vervelend dat wij vorig jaar op cruciale momenten Daley Blind (tegen Atalanta en Roma) en Maarten Stekelenburg (tegen Roma) moeten missen na interland. Gakpo gaat naar huis en speelt gewoon tegen AZ. En wij moeten Davy missen. Davy ging in topconditie naar het EK. Hij kwam in slechte conditie terug. Dat hebben we weer opgebouwd, maar hij was nog niet gewend aan drie wedstrijden in de week. Die moest hij spelen en dat heeft hem genekt. Het was goed voor het Nederlandse voetbal, want ik heb van hem genoten, maar wel vervelend voor ons. Wij moeten ‘m missen. Wel hebben we onze selectie dit jaar zo samengesteld dat we zulke blessures kunnen opvangen”, zei Ten Hag, die ook nog altijd niet kan beschikken over een andere schaduwspits, Mohammed Kudus, en Zakaria Labyad ziek thuis moest achterlaten.