Ten Hag over talenten: ‘Ze moeten aantonen dat ze beter zijn’

Met de nederlaag tegen Chelsea nog vers in het achterhoofd richtte Ajax donderdag alweer voorzichtig het vizier op Feyenoord, de tegenstander van zondag in de Johan Cruijff ArenA. ,,Chelsea is top Premier League en top van Europa”, blikte trainer Erik ten Hag vooruit.

,,Feyenoord is een totaal andere tegenstander. Maar we weten wat een wedstrijd als de Klassieker kan losmaken. We moeten er klaar voor zijn.”

Het verschil tussen Ajax en Feyenoord lijkt in de eerste maanden van het voetbaljaar nog groter geworden. De kampioen uit Amsterdam kan Chelsea zelfs nog goed partij bieden als spelers als Dusan Tadic, Hakim Ziyech en Donny van de Beek niet hun beste wedstrijd spelen. Feyenoord is in de eerste tien competitieduels al twaalf punten achteropgeraakt en heeft in de eredivisie een positief doelsaldo van slechts een treffer. ,,Maar de bij de Klassieker komen andere krachten los”, waarschuwde Ten Hag. ,,Dat hebben we gezien”, doelde hij op de smadelijke nederlaag van zijn ploeg eind januari in De Kuip (6-2).

Ten Hag maakt zich niet zorgen over het gebrek aan vorm bij enkele spelers. ,,Want dat kan zo maar weer anders zijn”, stelt de trainer die wel merkt dat zijn ploeg moet presteren onder een ander verwachtingspatroon. ,,Over een ploeg als Chelsea loop je niet zo maar heen, lijkt me. En het zat ook niet echt mee met die afgekeurde goal en een penalty die we wel verdienden. Maar we moeten er een streep onder zetten. Het gaat nu om Feyenoord.”

Ten Hag kan zich niet vinden in de kritiek dat hij te weinig oog heeft voor aanstormende talenten als Ryan Gravenberch (17), Jurgen Ekkelenkamp (19) en Noa Lang (20). ,,Zij moeten gewoon aantonen dat ze beter zijn”, zegt hij. ,,Onze jeugdopleiding is nog steeds van een heel hoog niveau. We hebben Kluivert, De Ligt en Frenkie verkocht. En in onze selectie zitten nog steeds jongens als Veltman, Blind, Van de Beek en Siem de Jong,. Mazraoui is vorig seizoen doorgebroken en nu Dest weer. Talenten moeten een kans verdienen en soms stokt de aanvoer misschien even. Een speler als Frenkie wordt niet ieder jaar geboren.”