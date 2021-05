Ten Hag stuurt geschorste Tagliafico vanwege ‘crazy’ kalender voortijdig met vakantie

Nicolás Tagliafico (28) heeft mogelijk zijn laatste wedstrijd voor Ajax al gespeeld. De Argentijnse verdediger, die tegen Feyenoord geschorst is, krijgt vanwege het zware voetbaljaar voortijdig vakantie van trainer Erik ten Hag, die er ondanks de vertrekwens van zijn linksback vooralsnog vanuit gaat hem in de zomer weer te kunnen verwelkomen.

Door Johan Inan



Ten Hag liet tijdens de persconferentie in aanloop naar de Klassieker tegen Feyenoord zondag (14.30 uur) sterk te overwegen een paar spelers vervroegd rust en vakantie te gunnen. Tagliafico is de eerste. De Argentijnse international traint zaterdag voor het laatst en krijgt dan de gelegenheid af te reizen naar zijn vaderland, waar over een maand de Copa América op de rol staat.

,,Het kan zijn dat daar na zondag nog een één of twee spelers bij komen”, zei Ten Hag, wijzend op de overvloed aan wedstrijden die zijn spelers in het kortere voetbaljaar voor de kiezen kregen. ,,Als ik zie wat ze het hele jaar, om de drie dagen, gespeeld hebben. De kalender is ‘crazy’. Bondscoaches houden ook niet altijd rekening met de belangen van Ajax. Als ik bonden in sommige gevallen hun gang laat gaan, kan het zijn dat spelers geen enkel moment rust hebben. In de keuzes kijk je daarom ook waar je spelers rust kunt geven. Voor de korte termijn en voor de lange termijn.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Mogelijk laatste duel

In het geval van Tagliafico kan dat betekenen dat hij helemaal niet meer in actie komt voor Ajax. De linksback heeft de ambitie om de overstap naar een topcompetitie te maken. Krijgt hij zijn (droom)transfer de komende maanden te pakken, dan was het kampioensduel met Emmen zijn laatste voor Ajax. Ten Hag gaat daar nog niet vanuit. ,,Hij is ook kritisch bij het kiezen van zijn club en ik hou hem heel graag bij ons.”

Naast de geschorste Tagliafico en de langdurig afwezige Daley Blind (enkel) en Andre Onana (geschorst) staat achter de naam van Brobbey een vraagteken voor de Klassieker. ,,Hij heeft klachten”, aldus Ten Hag, die niet wilde zeggen waar de spits last van heeft. Wel zei de coach dat de behaalde titel vorige week weinig afdoet aan de intenties van Ajax tegen rivaal Feyenoord en de resterende eredivisieduels met VVV en Vitesse. ,,Wij willen winnen en een goede prestatie wegzetten. Elke wedstrijd moet het beter. Dat is zondag niet anders.”