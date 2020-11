Ten Hag tegen international Klaassen: ‘Het gaat wel heel erg snel hè’

Erik ten Hag is niet verbaasd dat Davy Klaassen zijn rentree maakt in de selectie van Oranje. ,,Dit zal hem alleen maar verder positief stimuleren”, zei de coach van Ajax in aanloop naar het uitduel met Utrecht.

Door Johan Inan

Klaassen keert na drie jaar terug in het Nederlands elftal. De middenvelder, die een maand geleden terugkeerde bij Ajax, ziet zijn sterke optredens voor de koploper door bondscoach Frank de Boer beloond worden met een oproep.

Logische keuze? Ten Hag vindt van wel. ,,En ik vind het mooi. Het is geweldig voor hem, ook omdat hij een tijd uit beeld is geweest. Ik zei net tegen hem: ‘het gaat wel heel erg snel hè.’ Ik denk alleen maar dat dit hem alleen verder positief zal stimuleren.”

Ook Ajacied Quincy Promes behoort tot de 23-koppige selectie van De Boer die volgende een oefeninterland afwerkt tegen Spanje. Waar Klaassen al weken uitblinkt, zat Promes de voorbije periode vooral op de bank. Tegen Midtjylland keerde hij terug in het elftal maar kende Promes een teleurstellend optreden als linksbuiten.

Hoewel de cijfers een verval laten zien in de prestaties van Promes, hoeft niemand bij Ten Hag aan te komen met termen als vormcrisis. ,,Ik geloof daar niet in. Vorm bestaat niet. Ene dag heb je het, andere niet. Als je kan voetballen, kan dat niet zomaar weg zijn. Het kan dat een speler kan conditioneel of mentaal wat verder weg zijn. Dat is bij hem niet het geval.”

Andere internationals

Ten Hag vindt niet dat Ajax komende week net als Werder Bremen geen spelers naar hun landenteams moet laten vertrekken. ,,En dat is om de eenvoudige reden dat we verplicht zijn om ze af te staan”, zegt Ten Hag.

,,Wij zijn ook met de verschillende bonden in contact. Maar als zij erop staan, moeten we ze afgeven. Ik zit hier niet met angst en beven, maar mijn mening heb ik al een paar keer gegeven. Zeker nu het virus zich weer verspreidt, is het niet verstandig. Zeker voor vriendschappelijke duels niet. Die andere interlands begrijp ik wel hoor, want een bondscoach moet ook met zijn spelers werken”, aldus Ten Hag. ,,Maar met bepaalde maatregelen kun je wel het virus enigszins buiten houden. Als ze weggaan, wordt de controle een stuk minder. Tijdens het reizen komen ze in allerlei ruimtes, met alle mogelijke consequenties van dien.”

Volledig scherm Andre Onana, Nico Tagliafico of Ajax during the training camp of Ajax Amsterdam at the Onaiza Training Ground on January 05, 2020 in Doha, Qatar ANP SPORT © ANP Sport

Ten Hag ziet onder anderen Daley Blind, Davy Klaassen en Quincy Promes naar het Nederlands elftal vertrekken. Oranje oefent woensdag tegen Spanje, voordat de de duels met Bosnië-Herzegovina (15 november) en Polen (18 november) in de Nations League op het programma staan. Jurgen Ekkelenkamp, Ryan Gravenberch, Kjell Scherpen en Perr Schuurs zijn opgeroepen voor Jong Oranje

André Onana, Nicolás Tagliafico en Noussair Mazraoui staan voor een verre reis, net als David Neres en Antony, die voor het olympisch elftal van Brazilië zijn opgeroepen. Dusan Tadic is een vaste kracht voor de Servische nationale ploeg.

Ajax neemt het zondag (12.15 uur) met Klaassen en Promes op tegen FC Utrecht. De enige speler die Ten Hag mist - met het voorbehoud van de uitslagen van de coronatests - is Mohammed Kudus. ,,Hij is geopereerd aan zijn meniscus. Dat is goed gegaan. Hij is nu begonnen met zijn revalidatietraject. Daar zullen we hem de tijd voor geven en hem daarin zorgvuldig begeleiden.”