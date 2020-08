Ten Hag telt zijn zegeningen: ‘Het mag snel 6 oktober zijn, ik heb veel opties’

Alle steunpilaren zijn nog altijd binnenboord en het Champions League-ticket is al op zak. De wereld ziet er voor Ajax rooskleurig uit in Bramberg am Wildkogel. Trainer Erik ten Hag telt daarom zijn zegeningen. ,,Ik heb veel opties.”

Groene skiliften glijden op de achtergrond door de groene, idyllische omgeving als Erik ten Hag plaatsneemt en allerlei wetenswaardigheden over één van zijn spaarzame treffers voor De Graafschap begin jaren 90 oplepelt. De trainer van Ajax is goedgemutst en daar heeft hij ook alle reden toe. ,,Deze omgeving geeft zo veel energie. In Nederland komt alles en iedereen op Ajax af, hier kunnen we goed werken”, stelt de coach, terwijl hij wijst naar het hotel met een hoog huiskamergehalte. ,,De spelers voelen zich er comfortabel. Voor een alternatief programma hebben we veel mogelijkheden zonder aandacht te trekken.”

Quote Het kan niet zo zijn dat als Donny vertrekt, wij ons in de voet schieten Erik ten Hag Ten Hag is met 32 spelers neergestreken in Bramberg am Wildkogel. Onder hen ook nog steeds het drietal met een vertrekwens: Andre Onana, Nicolás Tagliafico en Donny van de Beek. Onana is nog altijd niet verlost van enkelklachten. Tagliafico en Van de Beek namen in de voorbije drie oefenduels (na eclatante zeges op RKC en Utrecht won Ajax dinsdag met 2-0 van Wolfsberger AC) haast net zo vaak plaats op de bank als in het gehele seizoen hiervoor. Op hun posities worden Lisandro Martínez en Quincy Promes veel getest, zonder dat Ten Hag signalen heeft dat een vertrek van een steunpilaar aanstaande is.



,,Ik hoef Donny niks meer uit te leggen over de invulling van zijn positie. Dat heb ik ook met hem besproken. Het kan niet zo zijn dat als Donny vertrekt, wij ons in de voet schieten”, meent Ten Hag, die met het trio al sprak over een vervroegde deadline, zodat Ajax tijd houdt om vervangers te halen.

Hoe lang Onana, Tagliafico en Van de Beek nog krijgen voor een transfer, laten de coach en directeur Edwin van der Sar niet los. Wel stellen ze dat Ajax geen reden ziet om zich te versterken als niemand vertrekt. Ten Hag: ,,Van mij mag het snel 6 oktober zijn. Ik heb veel opties.”

Stafleden en spelers zagen in het hotel Bayern München winnen van Olympique Lyon (3-0) en daarmee Ajax het laatste zetje naar het hoofdtoernooi van de Champions League geven. Finalisten Bayern en PSG hebben al een ticket op zak, waardoor het entreebewijs van de winnaar naar Ajax gaat. In 2018 nam Ajax nog drie hordes, vorig jaar twee om in de poulefase te geraken. Ten Hag: ,,Ik had wel de overtuiging dat we, zeker met deze groep, de play-offs weer zouden overleven.”

Toch is hij opgelucht. Ten Hag miste toen naar eigen zeggen – door de vele voorrondeduels en hersteltrainingen die bovendien volgden op de vele zomerse interlandverplichtingen – de tijd om met zijn spelers aan spelprincipes te werken. Nu kent de aanloop veel minder hindernissen. ,,Met voorrondes is het zo lastig opereren. Ik heb me dan ook voorgenomen: elke training moet raak zijn. We hadden al wat neergezet, maar de vijand slaapt nooit. Die moeten we voorblijven door vooruit te denken.”

Heeft Ten Hag dan niks te klagen? Zeker wel, de interlandperiode voorafgaand aan de competitie noemt de coach absurd, omdat het zijn proces met zijn elftal hevig verstoort. Energie steekt hij er niet in. Wedstrijden waarin voor Ajax vele miljoenen op het spel staan, speelt de ploeg pas over twee maanden. Reden ook om niet te forceren met de bijna herstelde David Neres.

,,Met de eerste wedstrijd (tegen Sparta, red.) gaan we de competitie niet winnen of verliezen. Dat is een groot verschil. De voorbije jaren hebben we dat wel vaak moeten doen, omdat de Champions League een levensader voor Ajax is. Daar zit zo veel druk op. Dit hebben we zelf afgedwongen. We hebben een ongelooflijk eigen vermogen opgebouwd. Betaald voetbal is business waarin kapitaal op het veld moet staan. Sportief en financieel scoren. Op die toer moeten we verder.”

