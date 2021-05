Ten Hag treedt met tweede ‘dubbel’ in de voetsporen van Michels

,,Dit is het feest van de spelers, samen met de fans", begon Ten Hag toen hij na een uur feestvieren voor de camera van ESPN verscheen. ,,Het was een moeilijk seizoen voor ons en ook voor hen, maar we hebben altijd de steun gevoeld. We snakken naar het moment dat ze weer helemaal terug zijn, dat kan ons niet snel genoeg gebeuren.”



Ten Hag mengde zich maar wat graag in de hossende menigte, tussen staf en spelers. ,,Dat is een kant die je niet vaak van me ziet. Normaal moet ik een andere rol spelen, maar als er wat te vieren is ben ik erbij. Je voetbalt voor titels en voor de mensen. Daar vecht je voor en alles moet in dienst daarvan staan. Ergens komen is één, maar ergens blijven is weer iets anders. We gaan straks nog meer van de spelers vragen, want we moeten ook weer een stap gaan zetten in Europa. We hebben een groep met veel potentie en er zit nog rek in, maar moeten nog groeien.”