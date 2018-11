Ten Hag waarschuwt voor ADO na vorig seizoen: ‘Mentaal speelt dat een rol’

Of Ajax gewaarschuwd is voor de wedstrijd zondag tegen ADO Den Haag? Kijk alleen al naar vorig seizoen toen Ajax twee keer gelijkspeelde tegen de Hagenaars. Ten Hag: ,,Mentaal speelt dat zeker een rol.”

Door Daniël Dwarswaard



Natuurlijk hoopt Erik ten Hag dat PSV zondag punten verliest in de Kuip tegen Feyenoord. Het moet toch een keer gebeuren om de titelrace spannend te maken. Of het frustreert dat PSV maar blijft winnen? Ten Hag: ,,Dat zou kunnen, maar daar zijn we zelf bij. Zolang wij goed blijven spelen en winnen, zal dat niet het geval niet. Dat moeten we tegen ADO weer laten zien.’’

Ajax zal het in de Johan Cruijff Arena sowieso moeten doen zonder Hakim Ziyech die nog niet op tijd fit is. Achter de namen van Lasse Schöne (bovenbeen) en Kasper Dolberg (heup) staat een vraagteken. ,,Maar ik heb er goede hoop op dat zij kunnen spelen. Dat zal ook afhangen hoe de klachten de komende twee dagen herstellen.’’

Wie het vorige seizoen er bij pakt, weet direct hoe belangrijk de wedstrijd zondag tegen ADO is. Ook toen speelden PSV en Feyenoord tegen elkaar en speelde Ajax precies in dat weekend 0-0 gelijk. ,,Dat ga ik zeker vooraf nog aanhalen’’, zegt Ten Hag. ,,Mentaal speelt dat zeker een rol. Onze taak is duidelijk. Winnen, en dan zien we daarna wel hoe het tussen PSV en Feyenoord afloopt.’’

Ten Hag was ook lovend over zijn spelmaker Dusan Tadic. ,,Als je ziet hoeveel hij individueel traint. En hoe vaak hij ook nog ‘s middags terugkomt of langer doortraint om zijn lichaam in topconditie te houden”, prijst Ten Hag de houding van de Serviër.

,,Als hij gespeeld heeft en hij komt terug van interlands, dan wil hij per se twee dagen voor de wedstrijd trainen met het team. Hij is een op-en-top prof die niets aan het toeval wil overlaten."