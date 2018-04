Ten Hag: Wij moeten dat feestje bederven

Vier jaar geen hoofdprijs winnen doet al zeer bij iedereen die Ajax een warm hart toedraagt. Maar figureren in een kampioenswedstrijd van PSV zou de pijn voor velen bijna ondraaglijk maken. ,,Natuurlijk leven dergelijke sentimenten in onze selectie", zei Ten Hag. ,,Maar wij willen vooral winnen en het verschil terugbrengen naar vier punten. Zo ontstaat er een nieuwe situatie en loopt de spanning op."

Ajax maakte meer doelpunten dan PSV en incasseerde minder tegentreffers. De nummer twee van de eredivisie kreeg ook veel meer kansen, maar kijkt vier wedstrijden voor het einde van de competitie wel tegen een achterstand van zeven punten aan. ,,PSV heeft heel veel punten gehaald", zei Ten Hag. ,,En wij hebben te vaak kansen onbenut gelaten. We zijn soms niet effectief geweest. Daar moeten we aan werken."

Voor de aan een enkel geblesseerde Frenkie de Jong komt de topper tegen PSV te vroeg. ,,We hoopten op hem maar hij heeft een terugslag gekregen", vertelde Ten Hag. Kasper Dolberg is net als vorig week tegen Heracles Almelo klaar voor een invalbeurt.



Ten Hag wilde niet vertellen of Ajax een erehaag voor PSV gaat vormen als de club uit Eindhoven zondag in een rechtstreeks duel de titel grijpt. ,,Met als en misschien zijn wij niet bezig. Wij willen die wedstrijd winnen, net als alle andere wedstrijden. We geloven dat we daar kunnen winnen."